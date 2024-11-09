Беглов назвал композитора Александру Пахмутову символом отечественной эстрады

Народную любовь Пахмутовой принесли такие песни как «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья», «Надежда» и «Как молоды мы были». Слова ко многим композициям народной артистки СССР написал ее супруг — поэт Николай Добронравов. Композиции Александры Николаевны можно услышать в фильмах «Девчата» и «Три тополя на Плющихе».