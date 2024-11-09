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Беглов назвал композитора Александру Пахмутову символом отечественной эстрады

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 95-летием народную артистку СССР Александру Пахмутову, сообщает пресс-служба Смольного 9 ноября. По словам градоначальника, композитор обогатила музыкальную культуру и стала настоящим символом отечественной эстрады.

Источник: Коммерсантъ

«Ваше творчество — непревзойденный эталон композиторского мастерства и таланта. Ваши уникальные, душевные композиции наполнены гражданственностью и лиризмом, любовью к Родине и к современникам. На Ваших вдохновенных, патриотических, жизнеутверждающих произведениях выросло не одно поколение наших граждан».

подчеркнул господин Беглов

Народную любовь Пахмутовой принесли такие песни как «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья», «Надежда» и «Как молоды мы были». Слова ко многим композициям народной артистки СССР написал ее супруг — поэт Николай Добронравов. Композиции Александры Николаевны можно услышать в фильмах «Девчата» и «Три тополя на Плющихе».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Беглов поздравил жителей и гостей Петербурга с Днем народного единства, назвав праздник одним из важнейших в государстве. Более 400 лет назад ополчение, возглавляемое Мининым и Пожарским, выбило из Москвы интервентов и положило конец Смуте.

музыка