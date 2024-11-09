Путин отметил вклад библиотечных работников в развитие отечественной культуры

Позже, 5 ноября, глава государства на первом заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, который был создан 22 августа, также предложил создать центры популяризации русского языка и литературы на базе библиотек в Донбассе и Новороссии. Тогда же он выступил за создание единого учебника русского языка.