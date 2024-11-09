Путин отметил вклад библиотечных работников в развитие отечественной культуры

Награждение проходило в рамках столичного фестиваля «Библиотеки как территория креативных индустрий. К 140-летию сети общедоступных библиотек Москвы».
«В истории российских библиотек вручение такой высокой награды происходит впервые. И конечно, это праздничное событие — прекрасный повод выразить вам, дорогие друзья, глубокую признательность за кропотливый подвижнический труд и поистине уникальный вклад в развитие отечественной культуры, образования, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения», — говорится в приветственной телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Она адресована директору библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева Ромуальду Крылову-Иодко, а также участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии награждения.
Российский президент отметил, что библиотеки остаются уникальными хранилищами знаний, центрами просвещения, информации и досуга для людей разных поколений именно благодаря профессионализму библиотечных работников.
Он пожелал им творческих успехов и вдохновения.
3 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» Путин отметил важность обновления школьных библиотек и попросил уделить особое внимание их работникам, которые выполняют чрезвычайно важную работу. Новые библиотеки должны быть площадкой для общения, указал президент. Тогда же он заявил, что власти РФ должны уделять больше внимания школам и библиотекам новых регионов.
Позже, 5 ноября, глава государства на первом заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, который был создан 22 августа, также предложил создать центры популяризации русского языка и литературы на базе библиотек в Донбассе и Новороссии. Тогда же он выступил за создание единого учебника русского языка.