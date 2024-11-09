«Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт». Синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ рассказал про ухудшение погоды и предзимье в Беларуси на неделе с 11 по 17 ноября 2024 года.
По словам синоптика, в период с 11 по 17 ноября в стране будет переменчивая погода. Он уточнил, что осеннее тепло постепенно уйдет, а на смену ему начнут дуть ветра с севера. Рябов уточнил, что вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт. Вместе с тем он отметил, что похолодание будет происходить на фоне высокого атмосферного давления.
Специалист обратил внимание на то, что во второй половине недели ситуация изменится. Так, по причине активного циклона с запада погода в Беларуси окончательно испортится: осадки в разных формах, усиление ветра, станет в разы холоднее. Синоптик подчеркивает, что в страну придет предзимье.
Рябов добавил, что в начале недели за погоду будет отвечать антициклон, сформированный во влажной воздушной массе с центром над центральными регионами России. Он поясняет, что это говорит о том, что будет облачная погода, но без осадков. Местами вероятен туман. Ветер окажется переменчивым. В понедельник, 11 ноября, ночью ожидается от −1 до +5 градусов. Днем будет от +6 до +9 градусов. Во вторник, 12 ноября, в дневные часы температура воздуха составит до 8 градусов тепла.
Синоптик отмечает, что в середине недели сохранится преобладание облачной с прояснениями погоды, осадков не ожидается. Ветер будет западных направлений. В ночные и утренние часы возможны слабый туман, гололед. В среду, 13 ноября, ночью ожидается от −2 до +2 градусов, а днем — от 3 до 6 со знаком плюс.
Специалист обращает внимание на то, что в начале второй половины недели погодные условия в Беларуси будут определяться активным атмосферным фронтом, который будет сформирован под влиянием циклона с центром над странами Балтии. Указанный фронт принесет в страну ненастную погоду, более холодный ветер, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер прогнозируется западный и северо-западный, временами порывистый. В четверг, 14 ноября, в ночные часы будет от +1 градусов по юго-востоку и до +8 градусов по западу. В пятницу, 15 ноября, прогнозируется похолодание до +3 градусов.
Дмитрий Рябов подчеркнул, что в конце недели в стране ожидается похолодание. Сохранится облачная с прояснениями погода. В некоторых районах вероятны кратковременные осадки в виде снега, а также мокрого снега. Ветер будет преобладать северо-западный. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В субботу, 16 ноября, ночью прогнозируется от −6 до −3 градусов. Днем температура воздуха составит от −3 до 0 градусов. В воскресенье, 17 ноября, будет около 0 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси.
Тем временем синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 10 ноября в воскресенье.
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