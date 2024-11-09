«Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт». Синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси

Рябов добавил, что в начале недели за погоду будет отвечать антициклон, сформированный во влажной воздушной массе с центром над центральными регионами России. Он поясняет, что это говорит о том, что будет облачная погода, но без осадков. Местами вероятен туман. Ветер окажется переменчивым. В понедельник, 11 ноября, ночью ожидается от −1 до +5 градусов. Днем будет от +6 до +9 градусов. Во вторник, 12 ноября, в дневные часы температура воздуха составит до 8 градусов тепла.