В Ростове назначили заместителя главы администрации города по ЖКХ

Кадровые перестановки произошли в администрации Ростова-на-Дону. Назначение новых управленцев утвердил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Исполняющим обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства стал Дмитрий Шевцов.
Станислава Марченко назначили заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ. Напомним, до этого Станислав Марченко занимал пост директора департамента ЖКХ и энергетики.
Еще раньше чиновник был заместителем главы администрации Ворошиловского района и первым заместителем руководителя администрации Первомайского района города. Станислав Марченко имеет два высших образования: окончил ЮФУ и Российскую таможенную академию.