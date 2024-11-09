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В Башкирии в этом году подтвердили 42 случая вируса Коксаки

В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали о ситуации с вирусом Коксаки.

Источник: Комсомольская правда

На днях в эксклюзивном интервью для "КП-Уфа замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Башкирии Ляйсан Сулейманова рассказала о ситуации с вирусом Коксаки в республике. На данный момент эпидемиологическая обстановка по этому заболеванию в нашем регионе стабильная.

По словам специалиста, за 2024 год в Башкирии было зарегистрировано 42 подтвержденных случая вируса Коксаки. При этом, как отметила Ляйсан Сулейманова, «привезенных» из-за границы не было. То есть все заболевшие за пределы региона не выезжали.

— Последний случай был зарегистрирован в октябре. На сегодняшний день регистрация данного вируса на территории республики не происходит, — пояснила в интервью «КП-Уфа» санитарный врач.

Замначальника отдела эпидемиологического надзора подчеркнула, что Коксаки относится к энтеровирусам, а у них есть характерный период распространения. Заразиться им вероятнее всего в купальный, летне-осенний период.

— Чаще всего у него фекально-оральный механизм передачи, вирус выделяется с испражнениями. Почему чаще всего им заражаются детки? Потому что они тащат все в рот: что-то потрогали, ручки ко рту поднесли и вирус может зайти через дыхательные пути, — говорит Ляйсан Сулейманова.

Признаки вируса Коксаки: характерная сыпь вокруг рта, на руках и ногах. Санитарные врачи предупреждают о вреде самолечения. Если вы обнаружили необычную сыпь у себя или ребенка, незамедлительно обратитесь к врачу!

О том, как уберечься от опасных заболеваний, в том числе вируса Коксаки, читайте в полной версии интервью специалиста-эпидемиолога Роспотребнадзора по Башкирии. «КП-Уфа» опубликует его на следующей неделе.