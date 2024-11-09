В Башкирии в этом году подтвердили 42 случая вируса Коксаки

— Чаще всего у него фекально-оральный механизм передачи, вирус выделяется с испражнениями. Почему чаще всего им заражаются детки? Потому что они тащат все в рот: что-то потрогали, ручки ко рту поднесли и вирус может зайти через дыхательные пути, — говорит Ляйсан Сулейманова.