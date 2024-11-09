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Лучше не дышать: В Кишинёве и Бельцах повышено содержание опасных веществ в воздухе

В Кишинёве и Бельцах повышено содержание загрязняющих веществ в воздухе.

Количество загрязняющих веществ в воздухе в муниципиях Кишинёв и Бельцы превышает допустимую норму, сообщили в Агентстве по охране окружающей среды.

По данным ведомства, максимальная концентрация веществ превысила санитарную норму:

в Кишинёве для твердых суспензий — в 1,4 раза, диоксида азота — в 1,1−1,2 раза;

в Бельцах по диоксиду азота — в 1,2−1,4 раза.

Также повышена среднесуточная предельно допустимая концентрация:

в Кишинёве по диоксиду азота — в 1,6 раза, монооксиду азота — в 2,4 раза, фенолу — в 1,1 раза, формальдегиду — в 1,3 раза;

в Бельцах по диоксиду азота — в 1,8 раз.

По мнению экспертов, накоплению загрязняющих веществ в воздухе способствовали слабый ветер и приземные инверсии, образующиеся в ночные и утренние часы.

экология