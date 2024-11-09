Rizzle Kicks выпустят первый за 12 лет альбом

Британский хип-хоп-дуэт Rizzle Kicks анонсировал выход нового лонгплея Competition is for Losers. Релиз намечен на 14 февраля 2025 года. Пластинка станет первым полноформатником группы за 12 лет, так как их последний альбом Roaring 20s увидел свет в уже далеком 2013-м.
В преддверии выхода лонгплея Rizzle Kicks выпустили сингл New Sport и клип на него.
Джордан Стивенс и Харли Александер-Сьюл основали группу Rizzle Kicks еще в 2008 году. Музыканты привлекли к себе внимание благодаря свежему взгляду на британский рэп: в своих треках они смешивали хип-хоп и поп-музыку. Однако в 2016-м дуэт приостановил свою деятельность из-за того, что у Харли было диагностировано генерализованное тревожное расстройство, пишет NME.
Ранее Rizzle Kicks анонсировали тур-воссоединение по Великобритании.