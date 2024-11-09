Rizzle Kicks выпустят первый за 12 лет альбом

Джордан Стивенс и Харли Александер-Сьюл основали группу Rizzle Kicks еще в 2008 году. Музыканты привлекли к себе внимание благодаря свежему взгляду на британский рэп: в своих треках они смешивали хип-хоп и поп-музыку. Однако в 2016-м дуэт приостановил свою деятельность из-за того, что у Харли было диагностировано генерализованное тревожное расстройство, пишет NME.