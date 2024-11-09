Первый пост нового губернатора Ростовской области набрал 5 тысяч комментариев

Новый губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал первый пост в своем телеграм-канале. Публикация сразу же привлекла внимание жителей Дона и набрала больше 5 тысяч комментариев.
Юрий Слюсарь сообщил, что намерен рассказывать в Telegram о своей работе, а также о планах и решениях, необходимых для развития региона.
Губернатор попросил обозначить в комментариях самые актуальные темы, которые важны для жителей области. В итоге обращения людей коснулись сферы ЖКХ, проблем с мусором, состояния дорог, общественного транспорта и ряда других направлений.
Отметим, администрации некоторых муниципалитетов оперативно ответили в комментариях на поступившие вопросы.