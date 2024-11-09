На трассах четырех регионов ограничено движение

В Костанайской области с 9 ноября 2024 года в 19:00 движение ограничат:
— на участке автодороги республиканского значения «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7−232 (от г. Тобыл до гр. Акмолинской области) для всех видов транспорта;
— на участке автодороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 555−729 (от г. Тобыл до гр. Северо-Казахстанской области) для всех видов транспорта;
— на участке автодороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» км 252−377 (от гр. Улытауской области до гр. Акмолинской области) для всех видов транспорта.
Ориентировочное время открытия дорог — 10 ноября 2024 года в 09:00.
В Северо-Казахстанской области с 9 ноября 2024 года в 19:00 движение ограничат:
— на участке автодороги республиканского значения «Кокшетау — Рузаевка» км 61−196 (от гр. Акмолинской области до с. Рузаевка) для всех видов транспорта;
— на участке автодороги республиканского значения «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» км 0−24 (в гр. Северо-Казахстанской области) для всех видов транспорта;
— на участке автодороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» км 595−706 (от гр. Акмолинской области до с. Новоишимское) для всех видов транспорта;
— на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург — Алмата» км 729−856 (от гр. Акмолинской области до гр. Костанайской области) для всех видов транспорта.
Ориентировочное время открытия дорог — 10 ноября 2024 года в 09:00.
В Акмолинской области с 9 ноября 2024 года в 19:00 движение ограничат:
1. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232−260, участок гр. Костанайской области — п. Сурган;
2. «Жезказган-Петропавловск» км 377−595, участок гр. Костанайской области — гр. СКО;
3. «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 0−82, участок п. Жаксы- п. Бузулук;
4. «Екатеринбург-Алматы» км 917−1071, участок п. Жаксы- п. Косколь.
Ориентировочное время открытия дорог — 10 ноября 2024 года в 09:00.
В Костанайской области с 9 ноября 2024 года в 19:00 движение ограничат:
— на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» км 686−729 (от п. Сарыколь до границы СКО) планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта.
Ориентировочное время открытия дороги — 10 ноября 2024 года в 09:00.