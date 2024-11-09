В российских школах отменят традиционные звонки

Теперь вместо традиционных звонков будут звучать фрагменты популярных мелодий и классических произведений. Проект охватит все школы страны, он поможет приобщить школьников к музыкальной культуре, сообщается на сайте министерства.
Мелодии, которые прозвучат в текущем учебном году, будут посвящены определенным памятным датам. Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России. Так, в ноябре это будут отрывки из песен Александры Пахмутовой (в честь 95-летия со дня рождения композитора). По итогам онлайн-голосования из 400 произведений выбраны четыре песни: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей».
В декабре 2024 года школьные звонки заменят музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».