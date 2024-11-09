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В Башкирии из-за непогоды затруднено движение на трассе М-5

Из-за снега с дождем затруднено движение по трассе М-5 в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сегодня, 9 ноября, затруднено движение по трассе М-5 «Урал» в сторону Челябинской области. Как сообщил в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, из-за ухудшения погоды на 1539 километре образовался затор.

На данный момент сотрудники дорожной полиции организовали реверсивное движение на 118 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк (Тещин язык). Посты ГАИ работают на проблемных участках федеральных трасс и республиканских автодорогах.

— Принимаются все меры для недопущения осложнения дорожной обстановки и предотвращения возможных автомобильных заторов. При неблагоприятных погодных условиях призываем водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными, — обратился к автомобилистам Башкирии Владимир Севастьянов.

Напомним, накануне метеорологи прогнозировали в республике ледяной дождь, мокрый снег и гололедицу на дорогах, усиление ветра до 17 метров в секунду с порывами до 22 м/с. Непогода задержится в Башкирии еще как минимум на сутки.

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