В Башкирии из-за непогоды затруднено движение на трассе М-5

Напомним, накануне метеорологи прогнозировали в республике ледяной дождь, мокрый снег и гололедицу на дорогах, усиление ветра до 17 метров в секунду с порывами до 22 м/с. Непогода задержится в Башкирии еще как минимум на сутки.