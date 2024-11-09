Гандболистки ГК «Ростов Дон» одержали 11-ю победу в чемпионате России

— Сегодня был ответственный матч. После ЦСКА игроки были опустошены. Очень хорошо, что при непростом настрое девчонки держались вничью в первом тайме. Много не проигрывали, зарядились в раздевалке и переломили ход игры, — сказала главный тренер ГК «Ростов-Дон» Ирина Дибирова.