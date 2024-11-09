Гандболистки ГК «Ростов Дон» одержали 11-ю победу в чемпионате России

9 ноября гандболистки ГК «Ростов-Дон» одержали победу над звенигородской «Звездой» со счетом 30:26 (16:16). Игра прошла в донской столице, на стадионе крытого футбольного манежа.
Активное противостояние длилось на протяжении всего первого тайма. При этом череда ошибок в нападении некоторое время не позволяла ростовчанкам закрепить свое преимущество. Команды шли вровень до свистка, и на перерыв ушли при счете 16:16.
Во втором тайме статистика начала выравниваться, но судьбу матча решили в заключительные десять минут. Ростовские гандболистки оставили соперниц без заброшенных мячей на семь минут, а сами проводили уверенные атаки по воротам. Итог — яркая победа.
— Сегодня был ответственный матч. После ЦСКА игроки были опустошены. Очень хорошо, что при непростом настрое девчонки держались вничью в первом тайме. Много не проигрывали, зарядились в раздевалке и переломили ход игры, — сказала главный тренер ГК «Ростов-Дон» Ирина Дибирова.
Перед паузой на сборы национальных команд ростовчанки на выезде сразятся с «Университетом». Матч состоится 15 ноября, начало в 17 часов по московскому времени.