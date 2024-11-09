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В России откажут в гражданстве иностранцам, не принесшим присягу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Иностранцам, не принесшим присягу до 22 ноября, откажут в российском гражданстве, говорится в заявлении МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать второго ноября истекает срок для принесения присяги лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство», — указали в ведомстве.

При невыполнении этого обязательства с 23 ноября постановления о предоставлении гражданства будут считаться недействительными.

Уточняется, что положения этого указа не распространяются на иностранцев, получившихся паспорт до введения обязанности по принесению присяги, а также на тех, кто на дату вступления в гражданство был освобожден от ее принесения.

Сама процедура стала обязательной с 1 сентября 2017 года. При отказе принести присягу решение о предоставлении российского гражданства отменяется.

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