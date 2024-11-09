Зендея сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Актриса и певица Зендея примет участие в новой кинокартине культового режиссера Кристофера Нолана, получившего в этом году «Оскар» за свой триллер «Оппенгеймер» (2023). Кроме нее в фильме сыграют Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон и Том Холланд.