Зендея сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Актриса и певица Зендея примет участие в новой кинокартине культового режиссера Кристофера Нолана, получившего в этом году «Оскар» за свой триллер «Оппенгеймер» (2023). Кроме нее в фильме сыграют Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон и Том Холланд.
Для Зендеи это будет первый совместный проект с Ноланом. Стоит отметить, что о сотрудничестве с этим режиссером мечтают многие актеры. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2025-го.
На данный момент уже известна дата выхода картины в прокат — 17 июля 2026 года. При этом остальные детали фильма держатся в секрете, пишет Deadline.
Ранее Зендея призналась, что хотела бы вернуться к главной роли в потенциальном триквеле «Дюны» Дени Вильнева. Вторая часть фильма вышла 1 марта 2024 года.