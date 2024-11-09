Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске специалисты оценили чистоту воздуха

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проинформировал о проведенном мониторинге качества воздуха в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Источник: Aliaksei Lepik/CC0

В рамках этого мониторинга было собрано и проанализировано свыше 600 проб атмосферного воздуха.

Специалисты подчеркнули, что по итогам лабораторных исследований качество воздуха соответствует действующим гигиеническим стандартам.

Мониторинг атмосферного воздуха предполагает регулярное наблюдение и анализ состояния воздуха на определенной территории с целью оценки его чистоты и выявления загрязнителей.

Этот процесс включает в себя сбор данных о содержании различных химических соединений, таких как углекислый газ, оксид азота, серные соединения, углеводороды, частицы пыли и другие загрязняющие элементы, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Мониторинг является ключевым элементом в системе экологического контроля и управления качеством воздушной среды, что способствует достижению устойчивого развития и охране здоровья населения.

экология