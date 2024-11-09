В Минске специалисты оценили чистоту воздуха

В рамках этого мониторинга было собрано и проанализировано свыше 600 проб атмосферного воздуха.



Специалисты подчеркнули, что по итогам лабораторных исследований качество воздуха соответствует действующим гигиеническим стандартам.



Мониторинг атмосферного воздуха предполагает регулярное наблюдение и анализ состояния воздуха на определенной территории с целью оценки его чистоты и выявления загрязнителей.



Этот процесс включает в себя сбор данных о содержании различных химических соединений, таких как углекислый газ, оксид азота, серные соединения, углеводороды, частицы пыли и другие загрязняющие элементы, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.



Мониторинг является ключевым элементом в системе экологического контроля и управления качеством воздушной среды, что способствует достижению устойчивого развития и охране здоровья населения.