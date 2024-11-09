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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

На Башкирию надвигается ураганный ветер до 22 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда

Метеорологи уточнили прогноз погоды в Башкирии на предстоящее воскресенье, 10 ноября. По данным Башгидрометцентра в республике ожидается ураганный ветер до 22 метров в секунду.

Госкомитет Башкирии по ЧС со ссылкой на метеорологов сообщают о предстоящем ухудшении погодных условий. Кроме сильного ветра в регионе ожидается гололед, ледяной дождь, снежный накат и отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Спасатели рекомендуют всем жителям Башкирии воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней не то необходимости. Водителей призывают строго соблюдать ПДД, быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

— Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, старайтесь обходить места с наклонной поверхностью. На проезжей части дороги будьте предельно внимательны, не торопитесь, а тем более не бегите, — предупреждают в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

Напомним, об ухудшении погоды в ближайшие сутки предупреждали с сегодняшнего утра.

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