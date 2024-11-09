В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Спасатели рекомендуют всем жителям Башкирии воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней не то необходимости. Водителей призывают строго соблюдать ПДД, быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.