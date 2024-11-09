Путин в видеопоздравлении назвал Пахмутову певцом целой эпохи

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с юбилеем, назвав ее «певцом целой эпохи» и «мелодией страны». Об этом он заявил 9 ноября в видеообращении на юбилейном вечере композитора в Большом Театре в Москве.
«Вы певец целой эпохи. Она звучит в ваших мелодиях, где торжественность всегда сочетается задушевностью», — сказал российский лидер.
Глава государства добавил, что ее жизнеутверждающий настрой в полной мере отражается в ее произведениях.
Творческий вечер Пахмутовой также посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подарив народной артистке букет цветов. Он отметил, что песни композитора помнят и любят люди разных поколений «не только в РФ, но и за ее пределами».
«Мы все на ваших песнях выросли. Сегодня ваши песни звучат по-новому, много разных вариаций, но такие же чувства вызывают у молодежи, какие у нас вызывали и в молодости, и сейчас», — заявил политик.
Российский эстрадный певец Альберт Асадуллин сказал «Известиям», что всё свое творчество Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов «делают для людей». Он отметил, что на всех своих концертах старается исполнить их композиции.
«Самое главное в ее творчестве — проявление ее внутренних качеств, а это доброта, искренность, сердечность, теплота души и сердца и величайшая мудрость», — заявил музыкант.
9 ноября Пахмутова отмечает 95-летие. Знаменитая советская и российская композитор, автор более 400 композиций, пианистка и общественный деятель родилась в 1929 году. В 1984 году Пахмутову удостоили звания народной артистки СССР, а в 1990-м ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. В 90-й юбилей композитора наградили орденом Андрея Первозванного.
Ранее в этот день президент России присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги «в развитии музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».