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Первый гол в футбольном матче «Ростов» — «Химки» забили хозяева поля

В матче ФК «Ростов» — «Химки» первый гол оформил Иван Комаров.

Источник: Комсомольская правда

Первый гол в футбольном мачте «Ростов» — «Химки» забила донская команда. На 6-й минуте первого тайма отличился Иван Комаров. Игра продолжается.

Итоги встречи неизвестны. Ранее букмекеры спрогнозировали результативный матч, заявив, что забить могут обе команды.

Напомним, футболисты встретились в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ). Стартовый свисток прозвучал в 19 часов по московскому времени.

Ранее ожиданиями перед матчем ФК «Ростов» — «Химки» поделился экс-игрок сборной России Арсений Логашов.