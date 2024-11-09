Первый гол в футбольном матче «Ростов» — «Химки» забили хозяева поля

Первый гол в футбольном мачте «Ростов» — «Химки» забила донская команда. На 6-й минуте первого тайма отличился Иван Комаров. Игра продолжается.
Итоги встречи неизвестны. Ранее букмекеры спрогнозировали результативный матч, заявив, что забить могут обе команды.
Напомним, футболисты встретились в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ). Стартовый свисток прозвучал в 19 часов по московскому времени.
Ранее ожиданиями перед матчем ФК «Ростов» — «Химки» поделился экс-игрок сборной России Арсений Логашов.