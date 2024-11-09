В Башкирии за неполный 2024 года наблюдается рост смертности населения

Накануне Росстат опубликовал статистические данные по смертности населения за январь-сентябрь 2024 года. Специалисты в сфере статистики сообщают о том, что в Башкирии за этот период скончались 38 112 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7% или на 2493 смерти больше.