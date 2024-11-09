В Башкирии за неполный 2024 года наблюдается рост смертности населения

Накануне Росстат опубликовал статистические данные по смертности населения за январь-сентябрь 2024 года. Специалисты в сфере статистики сообщают о том, что в Башкирии за этот период скончались 38 112 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7% или на 2493 смерти больше.
По данным Росстата смертность выросла и в других регионах Приволжья. В среднем за 9 месяцев 2024 года этот показатель в регионах ПФО вырос на 5,5%. Больше всего смертность выросла в Ульяновской области — на 8,9%.
В целом по стране смертность по сравнению с январем-сентябрем 2023 года выросла на 4,4%. В пяти регионах России этот показатель напротив, снизился. Снижение наблюдается в республиках Адыгея и Северная Осетия-Алания, а также в Новгородской, Мурманской и Ленинградской областях.
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