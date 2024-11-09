Сабрина Карпентер назвала себя «лучшей старой артисткой» после номинаций на «Грэмми»

Американская певица и актриса Сабрина Карпентер выложила в соцсети свою реакцию на то, что она получила шесть номинаций на премию «Грэмми». Исполнительница шутливо назвала себя «лучшей старой артисткой», так как она уже давно выпускает музыку и только сейчас получила признание.
Сабрина Карпентер впервые поборется за «Грэмми». Среди ее номинаций оказались «Лучший новый артист», «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучшее сольное поп-выступление» и «Лучший вокальный поп-альбом».
Певица начала свою музыкальную карьеру в далеком 2010 году, будучи еще подростком. За все это время она выпустила шесть альбомов, последний из которых, Short n' Sweet (2024), обрел огромную популярность и сделал артистку по-настоящему знаменитой.
Это первый год, когда я смотрю прямую трансляцию и слышу свое имя! Я бы солгала, если бы сказала, что не мечтала об этом дне всю свою жизнь, поэтому я преисполнена благодарности.
Сабрина Карпентер.
певица.
Кроме Сабрины большое количество номинаций на «Грэмми» в этом году собрали Бейонсе, Билли Айлиш, Charli XCX, Post Malone, Кендрик Ламар и Чаппелл Рон.