Отключения электричества планируются в Ростове-на-Дону с 11 ноября

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести на следующей неделе, с 11 по 17 ноября 2024 года. Подробный график опубликовали на сайте АО «Донэнерго».
Отключения 11 ноября:
Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70Е, Малюгиной, 98−100, 119−121, 127/90, Филимоновская, 83, Варфоломеева, 148, Лермонтовская, 27−41, 14А, Халтуринский, 103, Гвардейский, 41, Пушкинская, 1−3/36, Благодатная, 271, Малиновского, 33, 58 В, Благодатная, 170.
12 ноября:
Театральный, 58, Шолохова, 1, Энергетиков, 2, Чувашский, Шатоевская, Терская, Орловская, Жмайлова, 4/7, 4/6, 4/4, 4/11, 4/10, 4/12, 4/9, 4/3, Пушкинская, 144, 144А, Чехова, 51−55, 62, Кировский, 40А, Университетский, 79.
13 ноября:
Благодатная, 211, 229, 239, 253, 267, 269, 247, Малиновского, 52Е, 52Б, 54А, 54Б, 54 Г, 54 В, 58, 60, 15Ж, Правовая, 78, 75, Доблестный, 23, 6−12, 20−28, 2-я Патриотическая, 35А, Гайдара, 13−17, Возрождения, 15−21, 10−24, Красногвардейская, 53−79, 52−82, Самойловская, 15−43, 26−34, Нансена, 201−247.
14 ноября:
СНТ «Садовод-любитель», Нансена, 271−301, Константиновская, Дагестантский, Якутский, Узбекский.
15 ноября:
Дербентский, 1−11, 2−14, 1-я Киргизская, 114−124, 85−89, 2-я Киргизская, 84, 85, Суржский, 1−13, 2−14, Клязьминский, 1−19, 10−20, Боковский, 9−57, 2А, 10−40, Герцена, 1−7, 40-летия Победы, 1И, 2А, Солидарности, 2А/2, 2В/7.
График отключений на 16 и 17 ноября не указали.