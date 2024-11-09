Уфимский «Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Торпедо»

На третий период команды вышли при счете 2:0 в пользу хозяев. Уфимские хоккеисты усилиями Александра Хмелевского и Данила Алалыкина смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. Уже на 19-й секунде дополнительного времени точку в игре поставил «юлаевец» Джошуа Ливо.