Уфимский «Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Торпедо»

Сегодня, 9 ноября, уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде нижегородское «Торпедо». Подопечные Виктора Козлова дожали соперника в дополнительное время — 3:2.
После первого игрового отрезка счет на табло оставался 0:0. Во втором периоде хозяева льда забросили две безответные шайбы. На 25-й минуте отличился нападающий «Торпедо» Бобби Линч, а через 4 минуты Никита Артамонов удвоил преимущество нижегородцев.
На третий период команды вышли при счете 2:0 в пользу хозяев. Уфимские хоккеисты усилиями Александра Хмелевского и Данила Алалыкина смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. Уже на 19-й секунде дополнительного времени точку в игре поставил «юлаевец» Джошуа Ливо.
Итог — 3:2 в пользу «Салавата». Таким образом выездная серия уфимцев завершилась двумя победами в трех матчах.
Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет на домашнем льду против тольяттинской «Лады», игра состоится во вторник, 12 ноября.
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