Спасатели Ростова обнаружили разлив масла на реке Дон

Сегодня, 9 ноября, городские спасатели Ростова-на-Дону вновь выезжали с проверкой после сообщения о масляной пленке на реке. На этот раз очевидцы заметили загрязнение в районе улицы Береговой.
— Исследовав устье Дона, специалисты нашли масляное пятно размером 10 на 15 метров, — проинформировали в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Спасатели уже вызвали к месту происшествия сотрудников МВД и государственного портового контроля.
Напомним, днем ранее городские спасатели не нашли загрязнение, о котором сообщали люди.