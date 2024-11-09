Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели Ростова обнаружили разлив масла на реке Дон

Масляную пленку размером 10 на 15 метров обнаружили на реке Дон в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 ноября, городские спасатели Ростова-на-Дону вновь выезжали с проверкой после сообщения о масляной пленке на реке. На этот раз очевидцы заметили загрязнение в районе улицы Береговой.

— Исследовав устье Дона, специалисты нашли масляное пятно размером 10 на 15 метров, — проинформировали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Спасатели уже вызвали к месту происшествия сотрудников МВД и государственного портового контроля.

Напомним, днем ранее городские спасатели не нашли загрязнение, о котором сообщали люди.