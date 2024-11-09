Все стояли и снимали на телефон: В Ростове полиция начала проверку из-за видео драки детей

В Ростовской области драку двух школьников сняли на камеру очевидцы. После этого видео попало в Интернет и вызвало бурное обсуждение. Полиция уже начала проверку по факту происшествия.
КОНФЛИКТ ОБСУЖДАЮТ В СОЦСЕТЯХ.
Судя по съемке, двое мальчиков начали ссору прямо на улице. В итоге конфликт перерос в драку. В этот момент вокруг школьников собралась внушительная толпа ребят. Все смотрели, но не вмешивались. Некоторые снимали происходящее на телефон.
Двое мальчиков поссорились на глазах у других ребят Евгения ГУСЕВА.
Позже видео попало в соцсети. Активное обсуждение этого случая не прекращается. В социальных сетях мнения людей разделились.
Некоторые оказались возмущены произошедшим и отметили, что взрослым обязательно следует обратить внимание на этот случай.
— Всегда можно разобраться, и не на кулаках.
— Просто так ссоры не начинаются, нужно узнать причину.
В противовес осуждающим землякам некоторые жители Дона заявили, что мальчики часто ссорятся, а потом мирятся, и, возможно, это тот самый случай.
— Поссорились, подрались, руки пожали и забыли.
Однако, добавили интернет-пользователи, любые конфликты всегда лучше решать по-другому. Например, о проблеме можно рассказать взрослым — учителям или родителям, которые обязательно помогут и дадут правильный совет.
Видеозапись попала в полицию Светлана МАКОВЕЕВА.
ОФИЦИАЛЬНО.
Сейчас в ситуации уже разбираются сотрудники полиции. Комментарий поступил от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.
— По факту опубликованной видеозаписи проводится проверка. На видео запечатлен конфликт, предположительно, несовершеннолетних детей. Устанавливаются участники, а также обстоятельства инцидента.
По результатам проверки полицейские примут решение в соответствии с законодательством.