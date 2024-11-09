Все стояли и снимали на телефон: В Ростове полиция начала проверку из-за видео драки детей

Судя по съемке, двое мальчиков начали ссору прямо на улице. В итоге конфликт перерос в драку. В этот момент вокруг школьников собралась внушительная толпа ребят. Все смотрели, но не вмешивались. Некоторые снимали происходящее на телефон.