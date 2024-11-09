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Все стояли и снимали на телефон: В Ростове полиция начала проверку из-за видео драки детей

Двое мальчиков подрались на глазах у толпы сверстников в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области драку двух школьников сняли на камеру очевидцы. После этого видео попало в Интернет и вызвало бурное обсуждение. Полиция уже начала проверку по факту происшествия.

КОНФЛИКТ ОБСУЖДАЮТ В СОЦСЕТЯХ.

Судя по съемке, двое мальчиков начали ссору прямо на улице. В итоге конфликт перерос в драку. В этот момент вокруг школьников собралась внушительная толпа ребят. Все смотрели, но не вмешивались. Некоторые снимали происходящее на телефон.

Двое мальчиков поссорились на глазах у других ребят Евгения ГУСЕВА.

Позже видео попало в соцсети. Активное обсуждение этого случая не прекращается. В социальных сетях мнения людей разделились.

Некоторые оказались возмущены произошедшим и отметили, что взрослым обязательно следует обратить внимание на этот случай.

— Всегда можно разобраться, и не на кулаках.

— Просто так ссоры не начинаются, нужно узнать причину.

В противовес осуждающим землякам некоторые жители Дона заявили, что мальчики часто ссорятся, а потом мирятся, и, возможно, это тот самый случай.

— Поссорились, подрались, руки пожали и забыли.

Однако, добавили интернет-пользователи, любые конфликты всегда лучше решать по-другому. Например, о проблеме можно рассказать взрослым — учителям или родителям, которые обязательно помогут и дадут правильный совет.

Видеозапись попала в полицию Светлана МАКОВЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО.

Сейчас в ситуации уже разбираются сотрудники полиции. Комментарий поступил от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

— По факту опубликованной видеозаписи проводится проверка. На видео запечатлен конфликт, предположительно, несовершеннолетних детей. Устанавливаются участники, а также обстоятельства инцидента.

По результатам проверки полицейские примут решение в соответствии с законодательством.