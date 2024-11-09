Пранкер убедил учителей из РФ надеть шапочки из фольги для защиты от НАТО

Бохан не первый раз проводит подобные пранки. Ранее он заставлял российских учителей поздравлять президента страны Владимира Путина с портретами украинского националиста Степана Бандеры в руках (убеждая их, что это фото молодого Путина), проводить акцию «Труд освобождает» под лозунгом «Один народ, одна нация, один праVитель!» (первое — известная надпись из немецкого концлагеря, а второе — одна из речевок нацисткой Германии) и фотографироваться с его собственным портером и плакатами «Владислав — наш герой!» (якобы в честь присвоения этому человеку звания Героя России). Также блогер организовал поддельный флешмоб «День опричника» в школах Донбасса, в рамках которого требовал, чтобы участники вставали в цепочку-гусеницу и так фотографировались.