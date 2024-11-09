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Джису из BLACKPINK опровергла слухи о сольном возвращении в 2024 году

Агентство BLISSOO, принадлежащее участнице K-pop-группы BLACKPINK Джису, заявило, что слухи о сольном возвращении певицы «отличаются от правды». До этого в сети распространилась информация, что исполнительница выпустит новую музыку в течение года.

Источник: Звук

Агентство BLISSOO, принадлежащее участнице K-pop-группы BLACKPINK Джису, заявило, что слухи о сольном возвращении певицы «отличаются от правды». До этого в сети распространилась информация, что исполнительница выпустит новую музыку в течение года.

Компания также сообщила, что Джису хочет сосредоточиться на своей актерской карьере, пишет Soompi.

Первый и последний на данный момент сольный релиз артистки, мини-альбом ME, увидел свет весной 2023-го.

Ранее стало известно, что коллега Джису по BLACKPINK Розэ собирается представить слушателям свой первый полноформатный альбом rosie 6 декабря.