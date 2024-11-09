Джису из BLACKPINK опровергла слухи о сольном возвращении в 2024 году

Агентство BLISSOO, принадлежащее участнице K-pop-группы BLACKPINK Джису, заявило, что слухи о сольном возвращении певицы «отличаются от правды». До этого в сети распространилась информация, что исполнительница выпустит новую музыку в течение года.
Компания также сообщила, что Джису хочет сосредоточиться на своей актерской карьере, пишет Soompi.
Первый и последний на данный момент сольный релиз артистки, мини-альбом ME, увидел свет весной 2023-го.
Ранее стало известно, что коллега Джису по BLACKPINK Розэ собирается представить слушателям свой первый полноформатный альбом rosie 6 декабря.