Футболисты ФК «Ростов» одержали победу над командой «Химки» в матче РПЛ

После этого снова начались замены. На 86-й минуте назначили пенальти, на 88-й минуте забил Резиуан Мирзов (ФК «Химки») — 3:1. В добавочное время был офсайд, а также назначили желтую карточку Егору Голенкову (ФК «Ростов»).