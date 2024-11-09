Футболисты ФК «Ростов» одержали победу над командой «Химки» в матче РПЛ

Сегодня, 9 ноября, футболисты ФК «Ростов» на домашнем поле сразились с ФК «Химки». Встреча в рамках 15-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:1 (1:0).
Первая половина матча прошла активно, но гол забили только один — на 6-й минуте отличился Иван Комаров (ФК «Ростов»). Не реализовал момент Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Второй тайм начался с заметы в составе команды «Химки», а хозяева продолжили игру в прежнем составе. На 46-й минуте помощь медиков потребовалась Илье Вахании (ФК «Ростов»), но в итоге все обошлось.
На 67-й минуте назначили пенальти, гол за донскую команду забил Максим Осипенко. На 70-й минуте у ФК «Ростов» произошла первая замена, а на 75-й минуте Иван Комаров (ФК «Ростов») оформил дубль. Счет после этого составил уже 3:0.
После этого снова начались замены. На 86-й минуте назначили пенальти, на 88-й минуте забил Резиуан Мирзов (ФК «Химки») — 3:1. В добавочное время был офсайд, а также назначили желтую карточку Егору Голенкову (ФК «Ростов»).