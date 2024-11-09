Победа на домашнем поле: Что произошло после матча «Ростов» — «Химки»

Сегодня, 9 ноября, футболисты ФК «Ростов» на домашнем поле сразились с ФК «Химки». Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:0). Матч провели в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Футболисты ФК «Ростов» одержали победу. Фото: Денис Демков.
КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА.
Первая половина матча прошла активно, но гол забили только один — на 6-й минуте отличился Иван Комаров (ФК «Ростов»). Не реализовал момент Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Второй тайм начался с заметы в составе команды «Химки», а хозяева продолжили игру в прежнем составе. На 46-й минуте помощь медиков потребовалась Илье Вахании (ФК «Ростов»), но в итоге все обошлось.
На 67-й минуте назначили пенальти, гол за донскую команду забил Максим Осипенко. На 70-й минуте у ФК «Ростов» произошла первая замена, а на 75-й минуте Иван Комаров (ФК «Ростов») оформил дубль. Счет составил уже 3:0.
После этого снова начались замены. На 86-й минуте назначили пенальти, на 88-й минуте забил Резиуан Мирзов (ФК «Химки») — 3:1. В добавочное время был офсайд, а также назначили желтую карточку Егору Голенкову (ФК «Ростов»).
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин Артем КИЛЬКИН.
ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал результаты игры.
— Для вас матч получился приятным во всех отношениях?
— Не совсем все удалось, но, да, приятная игра, потому что три очка, прежде всего. Не говоря по игру, понятно, что можно лучше. У нас были игры лучше, которые проигрывали. В этой ситуации нужно обращать внимание на результат больше, чем на игру.
— Победа была особенно важна? От этой победы можно оттолкнуться, теперь все наладится?
— Все наладится? Это что значит? Что теперь мы все игры будем выигрывать подряд? Нет, подряд мы не будем выигрывать. Надо быть реалистами.
Болельщики радуются победе ФК «Ростов». Фото: Денис Демков.
ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ.
Любители футбола сейчас обсуждают матч в социальных сетях. Все радуются победе и отдельно отмечают игру Ивана Комарова.
— Победа над «Спартаком» вдохновила команду, игроки поняли, что могут играть и побеждать. Не зря ругали, реабилитировались, наконец-то закончилась серия без побед в чемпионате. Браво, Комаров! Побольше побед команде, верим.
— Игра важная, без вопросов. Играли нормально, выиграли без особых нервов, даже буднично как-то выглядело. Качество игры разберут тренеры, скажем, есть над чем работать. У Саравии адаптация затянулась, много ошибок и неточных передач. У Вани получилось сегодня, одаренный парень. Приятно видеть его игру.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.
Следующие матчи в рамках РПЛ обе команды проведут 23 ноября. ФК «Ростов» сразится с ЦСКА (начало встречи в 14:15 по московскому времени), а ФК «Химки» сыграет с «Краснодаром» (начало встречи в 16:30 по московскому времени).