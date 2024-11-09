Победа на домашнем поле: Что произошло после матча «Ростов» — «Химки»

— Не совсем все удалось, но, да, приятная игра, потому что три очка, прежде всего. Не говоря по игру, понятно, что можно лучше. У нас были игры лучше, которые проигрывали. В этой ситуации нужно обращать внимание на результат больше, чем на игру.