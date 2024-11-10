Что можно и нельзя делать в день Параскевы 10 ноября на Бабью заступницу

Православная церковь 10 ноября вспоминает святую Параскеву. В народе отмечают день Параскевы, или день Параскевы Пятницы. Но существовало и еще одно название — Бабья заступница. Оно связно с тем, что святая была хранительницей семейного очага. Также к ней за помощью обращались замужние женщины.