Что можно и нельзя делать в день Параскевы 10 ноября на Бабью заступницу

Православная церковь 10 ноября вспоминает святую Параскеву. В народе отмечают день Параскевы, или день Параскевы Пятницы. Но существовало и еще одно название — Бабья заступница. Оно связно с тем, что святая была хранительницей семейного очага. Также к ней за помощью обращались замужние женщины.
Что нельзя делать 10 ноября.
Не следует много смеяться в указанный день. Предки верили, что подобное может спровоцировать слезы в будущем. Не рекомендуется мыть полы в доме. Также запрещено париться и мыться в бане. В день Параскевы женщины не занимались рукоделием.
Что можно делать 10 ноября.
По традиции, женщины молились святой и просили у нее защиты семейного счастья, исцеления от недугов, даровании суженого. Кроме того, 9 ноября зятья обязательно угощали тещу и тестя киселем. А женщины в указанный день устраивали так называемые «льняные смотрины», показывая будущим женихам, какие они хозяйки.
Согласно приметам, иней на деревьях говорит про мороз. В том случае, если утром есть туман, то ждали потепления. Луна в туманной дымке предупреждала о похолодании. Раннюю весну предвещает большое количество снега.
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