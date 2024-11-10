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Что можно и нельзя делать в день Параскевы 10 ноября на Бабью заступницу

Узнали приметы и запреты на 10 ноября, когда отмечают день Параскевы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 ноября вспоминает святую Параскеву. В народе отмечают день Параскевы, или день Параскевы Пятницы. Но существовало и еще одно название — Бабья заступница. Оно связно с тем, что святая была хранительницей семейного очага. Также к ней за помощью обращались замужние женщины.

Что нельзя делать 10 ноября.

Не следует много смеяться в указанный день. Предки верили, что подобное может спровоцировать слезы в будущем. Не рекомендуется мыть полы в доме. Также запрещено париться и мыться в бане. В день Параскевы женщины не занимались рукоделием.

Что можно делать 10 ноября.

По традиции, женщины молились святой и просили у нее защиты семейного счастья, исцеления от недугов, даровании суженого. Кроме того, 9 ноября зятья обязательно угощали тещу и тестя киселем. А женщины в указанный день устраивали так называемые «льняные смотрины», показывая будущим женихам, какие они хозяйки.

Согласно приметам, иней на деревьях говорит про мороз. В том случае, если утром есть туман, то ждали потепления. Луна в туманной дымке предупреждала о похолодании. Раннюю весну предвещает большое количество снега.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».

Также Рябов сказал, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси.

Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.