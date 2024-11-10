«Картины вырезали ножами и увозили». В Национальном художественном музее Беларуси рассказали о судьбе шедевров, похищенных фашистами во время Великой Отечественной войны

В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка «Утраты и обретения. Судьба художественных ценностей Государственной Картинной галереи. 1939−1957». Ее экспозиция рассказывает о том, как до войны был создан музей, как его разграбили гитлеровцы и как удалось возродить коллекцию после Победы.
Выставка поражает тем, что иконы и картины чередуются с пустыми рамами. Они смотрят на посетителей пустыми глазницами, вызывая леденящие душу ощущения. Рядом с такими рамами висят таблички. На них информация о конкретных украденных картинах, где-то с их фотографиями.
«Левитан Исаак Ильич. 1860−1900. Портрет Нагорного. 1889. Холст, масло. Местонахождение неизвестно». Здесь просто информация.
Как и об исчезнувшей картине Ивана Айвазовского «Зима».
А вот рядом с другой рамой фотография есть. «Серов Валентин Александрович. 1865−1911. Портрет Наталии Константиновны Кусевицкой. 1910. Холст (?), темпера. Местонахождение неизвестно».
Пустые рамы напоминают об утраченных шедеврах. Фото: читатель КП.
Таких рам на выставке много, а могло бы быть еще больше — сотни и сотни… У каждого автора и произведения своя история, но объединяет их одно — во время немецкой оккупации произведения искусства исчезли. Они до сих пор не обнаружены.
Очевидцы вспоминали, что картины, которые влезали в офицерские чемоданы вместе с рамами, снимались со стен вместе с ними, а если не влезали, то их вырезали ножом. Пустые же рамы оставались висеть на стенах.
Государственная художественная галерея в БССР была создана в Минске в 1939 году (в здании по современному адресу улица Карла Маркса, 29) и успела просуществовать два года. В ней были собраны более трех тысяч произведений искусства. В том числе шедевры, которые привезли в белорусскую столицу из разных городов республики, а также музеев Москвы и Ленинграда.
В 1939 году галерея пополнилась национализированными сокровищами магнатских дворцов и усадеб Западной Беларуси.
Удалось вернуть лишь небольшую часть произведений. Фото: читатель КП.
Минск был оккупирован гитлеровцами уже 28 июня, коллекцию музея эвакуировать не успели. Началось разграбление галереи, а здание было отдано под комендатуру и постой немецких офицеров. Из галереи пропали картины Айвазовского, Брюллова, Белыницкого-Бирули, Васнецова, Крамского, Куинджи, Левитана, Рущица, Репина, Перова, Врубеля, Шишкина и других известных художников.
Экспонаты вывозились сначала бесконтрольно, потом планомерно в немецкие города Кенигсберг, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и другие. Под словом «планомерно» подразумевается реализация программы нацистов по конфискации культурных и художественных ценностей в завоеванных странах, сообщили в музее.
С этой целью в Минск прибыли Ганс Поссе и Каетан Мюльман. Поссе был директором Дрезденской галереи. В его полномочиях было создание личного музея Гитлера в его родном городе Линц. А Мюльман занимал должность уполномоченного по учету культурных и художественны ценностей на восточных территориях.
Кроме того, в Минске находились представители общества «Наследие» во главе с Гиммлером, который посетил музей. Между ними началось соперничество — кто больше награбит. В итоге, лучшие предметы прикладного искусства и полотна забрал Поссе и отправил их в Кенигсберг. Много произведений отхватил и Гиммлер и также отправил в Германию. К сентябрю 1941 года эти мерзавцы и их пособники практически все разграбили.
Гауляйтер Вильгельм Кубе, рассчитывавший, что на белорусских землях он навсегда, даже жаловался в письме рейхслейтеру Розенбергу, что Минск лишился «миллионных ценностей». Он писал, что «ценнейшие картины и мебель XVIII-XIX веков, вазы, предметы из мрамора, часы и так далее оставлены на дальнейшее разграбление вермахту». Часть из украденного осталось в Минске: в оккупационных учреждениях, офицерских клубах, казино и так далее.
«Зондерфюреры, о которых мне пока еще не доложили, нагрузили (без квитанции) три грузовые автомашины мебелью, картинами, предметами искусства и увезли», — писал Кубе.
Он еще добавил, что часть произведений искусства, оставшихся в Минске, была сильно повреждена.
Так, довоенное собрание Государственной картинной галереи прекратило свое существование. Восстановить его уже не удастся никогда.
Часть вывезенных произведений удалось вернуть. Фото: читатель КП.
«В “Описи музейных ценностей, вывезенных гитлеровцами в Германию и страны ее пособников и уничтоженных в результате грабежей” 1944 года, составленной сотрудниками музея на основании актов передач и нескольких каталогов довоенных выставок, значатся 223 произведения русской живописи, 32 — западноевропейской, мебель из “Синей спальни” Александра II в Зимнем дворце, 60 икон XVI-XVIII веков, 89 произведений скульптуры, 48 слуцких поясов, 480 предметов русского фарфора, 800 — западноевропейского, 30 предметов старинного уречского стекла, 200 покрывал ручной работы белорусских ткачих, сотни произведений белорусских мастеров конца XIX — первой трети ХХ века», — рассказали в музее.
Часть коллекции все-таки сохранилась, потому что находилась перед войной на выставках в городах России. Еще часть гитлеровцы бросили при отступлении или не смогли вывезти из-за большого веса.
«Возврат из разных источников проходил около полувека: с 1948 года, когда в Минск из Мюнхенского центрального хранилища пришли два вагона с вывезенными ценностями, до 1998 года, когда из Музея Великой Отечественной войны, где хранились некоторые музейные предметы, поступило последнее произведение — “За дровами” Александра Шевченко», — сообщили в музее.
Сейчас в музее находится более 400 экспонатов из довоенных собраний. Подсчитано, что вернулась лишь одна восьмая от довоенной коллекции. Судьба почти 2900 произведений неизвестна.
После войны музей был возрожден, переехал в 1957 году в новое здание по улице Ленина, 20 и, благодаря усилиям его директора Елены Аладовой, пополнился выдающимися произведениями. Так, именно ее работа привела к тому, что, вернувшись из лагерей, знаменитая певица Лидия Русланова продала свою коллекцию живописи минскому музею.
На выставке «Утраты и обретения» можно увидеть шедевры из довоенной коллекции, которые удалось вернуть в Минск. Особое место занимает картина Сергея Малютина «Море. Алушта», написанная в 1906 году. Это первая картина поступившая в Государственную картинную галерею 9 декабря 1944 года.
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