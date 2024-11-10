«Картины вырезали ножами и увозили». В Национальном художественном музее Беларуси рассказали о судьбе шедевров, похищенных фашистами во время Великой Отечественной войны

Кроме того, в Минске находились представители общества «Наследие» во главе с Гиммлером, который посетил музей. Между ними началось соперничество — кто больше награбит. В итоге, лучшие предметы прикладного искусства и полотна забрал Поссе и отправил их в Кенигсберг. Много произведений отхватил и Гиммлер и также отправил в Германию. К сентябрю 1941 года эти мерзавцы и их пособники практически все разграбили.