Довольны одной: концерт в честь 95-летия Пахмутовой прошел в Большом театре

Любимые многими поколениями песни, самые теплые слова, слезы и бесконечные аплодисменты публики: в Большом театре 9 ноября состоялся юбилейный концерт в честь 95-летия композитора Александры Пахмутовой. На сцену поднялись Лев Лещенко, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава и другие артисты. Они исполнили произведения Александры Николаевны под аккомпанемент самого автора. Подробнее о том, как прошел праздничный вечер, — в репортаже «Известий» из зрительного зала.
«Навстречу весне» с Пахмутовой.
Едва ли в России найдется человек, который с первыми нотами не вспомнит музыку и не напоет «Надежда — мой компас земной», «Трус не играет в хоккей», «Опустела без тебя земля». Как говорят исполнители легендарных композиций, песни Пахмутовой — в нашем генетическом коде.
На ее счету сотни произведений. А юбилейный вечер в честь своего 95-летия она открыла новым, созданным в октябре 2024 года, произведением. Вальс «Навстречу весне» прозвучал в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета, за роялем была сама Александра Николаевна.
…Свои первые произведения Аля, как ее зовут близкие, начала писать в детстве. Дар у нее — от отца Николая Андриановича, который в свое время самостоятельно осваивал разные инструменты и любил музицировать. Она же в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году, поступила в знаменитую Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П. И. Чайковского.
— Знаете, интересно, ведь шла война, и было довольно страшно, но мы занимались. Тогда давали карточки, на которые можно было купить хлеб. Мы, дети, ничего для родины еще не делающие, получали карточки для питания такие, какие давали мастерам на оборонных заводах. О нас вот так заботилось государство, потому что в нас верили, что мы поведем вперед советскую музыкальную культуру, — как-то рассказывала журналистам композитор.
После была Московская консерватория, где Пахмутова училась у Виссариона Шебалина. Песню-посвящение мастеру «Да разве сердце позабудет» на концерте исполнил Сергей Безруков.
— Меня всегда поражало, что в этой хрупкой женщине сосредоточена такая мощнейшая творческая энергия. Я бы сказал, космическая энергия, совершенно уникальная. Я не люблю слово хит, хит — это западное изобретение, и оно, мне кажется, обесценивает саму песню. А вот у Александры Николаевны как раз песни. Настолько душевные, настолько попадающие в каждого из нас, — отметил Сергей Безруков в беседе с «Известиями».
«Особая мелодика в каждой песне».
Свои главные произведения Александра Николаевна написала на стихи Николая Добронравова, ее главного соавтора и спутника жизни. Поэта не стало в сентябре прошлого года. В память о нем на сцене прозвучала «Мелодия» в исполнении Ильдара Абдразакова — один из самых сильных и эмоциональных моментов этого вечера. Не сдерживали слез зрители и под песню «Как молоды мы были», во время которой почтили память Дмитрия Хворостовского и Александра Градского.
В композициях Пахмутовой — целая эпоха: цикл «Созвездие Гагарина» (Юрий Алексеевич был близким другом семьи Александры Николаевны), «До свидания, Москва!», под которую на Олимпийских играх 80-го улетал Мишка. Как и тогда на стадионе, в Большом ее исполнил Лев Лещенко.
— Особая мелодика у Александры Николаевны присутствует в каждой ее песне. Взять, скажем, тот же «Старый клен». Это же колоссально! Это же так естественно, будто человек говорит: «Старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. От чего, от чего, от чего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку», — настолько это точно и правильно сделано, что речевая интонация подтверждена этой гениальной музыкой, — отмечает народный артист.
Произведения Александры Пахмутовой продолжают жить, меняются лишь исполнители. Сегодня «Я не могу иначе», которую когда-то пела Валентина Толкунова, исполнила Пелагея. «Беловежскую пущу» «Песняров» — Хибла Герзмава.
— Мне кажется, что творчество, да и сама жизнь Александры Николаевны — это уникальный пример, это гимн радости и это абсолютное объяснение смысла земного существования. Перечислять песни, которые сопровождали меня по жизни, это бессмысленная трата времени. Но если человек за свою жизнь написал хотя бы одну «Беловежскую пущу», это уже достаточно, чтобы те, кто это услышал, никогда бы это не забыли, — рассказывал «Известиям» Геннадий Хазанов.
«У меня сегодня счастливый день».
В зрительном зале на юбилейном вечере были Николай Цискаридзе, министр культуры Ольга Любимова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и многие другие. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народную артистку СССР с 95-летием и наградил ее Орденом Русской православной церкви Славы и Чести I степени. Владимир Путин записал для Александры Николаевны и зрителей видеообращение.
— Безусловно, вы — певец целой эпохи. Она звучит в ваших прекрасных мелодиях, где торжественность всегда сочетается с задушевностью, с глубокими чувствами любви к отчизне, — сказал он.
Ранее президент присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства.
В свои 95 лет композитор провела за роялем почти двухчасовой концерт.
— Не могу не отметить, что всё это происходит в Большом театре. Впервые я увидела его, когда началась уже война. Но люди стояли в очереди, чтобы можно было купить билет. Большой театр — это чудо! Это наша радость. Это школа для певцов молодых. Невозможно всё перечислить. Не думала, что будут когда-нибудь здесь звучать мои песни. В общем у меня сегодня счастливый день, — призналась Александра Николаевна гостям со сцены, отыграв последний в программе номер.
Но, кажется, ни публика, ни участники не готовы были сразу расходиться. «Надежду» Лев Лещенко, Хибла Герзмава, Дима Билан, Ильдар Абдразаков, Станислав Любшин, Пелагея, ведущие вечера Андрей Малахов и Дарья Златопольская и другие артисты спели на бис. А после аплодисменты не стихали до тех пор, пока не опустился занавес.