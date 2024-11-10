Довольны одной: концерт в честь 95-летия Пахмутовой прошел в Большом театре

— Особая мелодика у Александры Николаевны присутствует в каждой ее песне. Взять, скажем, тот же «Старый клен». Это же колоссально! Это же так естественно, будто человек говорит: «Старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. От чего, от чего, от чего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку», — настолько это точно и правильно сделано, что речевая интонация подтверждена этой гениальной музыкой, — отмечает народный артист.