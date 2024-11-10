Сизиф на привале: как французский мизантроп находил минуты радости

Комментарий к этой игре Зарецки делает заключительной фразой своей книги: «В этом образе я неизменно представляю Камю счастливым». Такая благостная кода оставляет читателю надежду и утешение: жизнь, хоть и упорно не дает ответа на роковой вопрос о смысле, иногда позволяет человеку передышку в его изнурительном вопрошании. Каким бы сложным ни представал человек в своей умственной деятельности, какие бы противоречивые устремления ни раздирали его душу (об этом подробно пишет Камю, в частности, в «Размышлениях о гильотине»), но где-то на базовом биохимическом уровне он, в сущности, устроен довольно просто. Достаточно измученному борьбой с действительностью и туберкулезом нобелевскому лауреату немного погреться на ласковом алжирском солнышке в местах своей юности — и экзистенциальное отчаяние утихает, а воля к жизни возвращается.