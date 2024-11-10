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Победительницей «Мисс Земля — 2024» стала австралийка Джессика Лейн

Лейн превзошла 89 других участниц конкурса.

Источник: Аргументы и факты

Гражданка Австралии Джессика Лейн одержала победу на мировом конкурсе красоты «Мисс Земля — 2024». Прямая трансляция велась на YouTube-канале конкурса.

Лейн превзошла 89 других участниц конкурса. Уточняется, что она стала первой представительницей Австралии, достигшей такого результата.

Предположительно, обладательница титула «Мисс Земля» будет активно участвовать в экологических инициативах, способствуя повышению осведомленности в обществе о важности охраны окружающей среды.

Екатерина Романова, представлявшая Россию, вошла в число восьми лучших конкурсанток.

Ранее сообщалось, что россиянка Влада Андрианова заняла второе место на конкурсе Mrs Supermodel Worldwide 2024. В завершающем этапе участвовали 14 претенденток со всего мира.