Победительницей «Мисс Земля — 2024» стала австралийка Джессика Лейн

Гражданка Австралии Джессика Лейн одержала победу на мировом конкурсе красоты «Мисс Земля — 2024». Прямая трансляция велась на YouTube-канале конкурса.
Лейн превзошла 89 других участниц конкурса. Уточняется, что она стала первой представительницей Австралии, достигшей такого результата.
Предположительно, обладательница титула «Мисс Земля» будет активно участвовать в экологических инициативах, способствуя повышению осведомленности в обществе о важности охраны окружающей среды.
Екатерина Романова, представлявшая Россию, вошла в число восьми лучших конкурсанток.
Ранее сообщалось, что россиянка Влада Андрианова заняла второе место на конкурсе Mrs Supermodel Worldwide 2024. В завершающем этапе участвовали 14 претенденток со всего мира.