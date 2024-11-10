Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои поздравления в связи с десятилетним юбилеем информационного агентства Sputnik, обращаясь как к сотрудникам агентства, так и к его главному редактору Маргарите Симоньян.
В минувшее воскресенье Международное информационное агентство и радио Sputnik отметило десятилетие своей деятельности.
«Специализируясь на новостях о мировой политике и экономике, с первых дней своей работы ИА “Спутник” следует принципам объективности, достоверности и оперативности», — отметил Володин.
Он также отметил, что внедрение цифровых технологий и современные подходы к освещению международных событий снискали агентству большие симпатии аудитории. Он пожелал агентству творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik. Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян и ее заместителей.