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Непогода ожидает южноуральцев в воскресенье

В воскресенье, 10 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, переохлажденный дождь), местами гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица), метели.

Сейчас в Олбани: -1° 1 м/с 75% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от −2 до +3 градусов. Ветер западный, северо-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 15.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой мокрый снег, снег. Температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов. Ветер западный, северо-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 16.

День Ангела сегодня, 10 ноября, у Анны, Арсения, Георгия, Ивана, Максима, Неонилы, Нестора, Николая, Прасковьи, Степана, Терентия, Февронии.

Между прочим, 10 ноября 2024 года отмечают день Параскевы Пятницы. Согласно народным приметам, сегодня не стоит заниматься рукоделием. Если случайно пораниться иголкой или спицей, о мире в семье можно забыть на долгие месяцы.