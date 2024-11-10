Непогода ожидает южноуральцев в воскресенье

Температура воздуха днем составит от −2 до +3 градусов. Ветер западный, северо-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 15.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой мокрый снег, снег. Температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов. Ветер западный, северо-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 16.
День Ангела сегодня, 10 ноября, у Анны, Арсения, Георгия, Ивана, Максима, Неонилы, Нестора, Николая, Прасковьи, Степана, Терентия, Февронии.
Между прочим, 10 ноября 2024 года отмечают день Параскевы Пятницы. Согласно народным приметам, сегодня не стоит заниматься рукоделием. Если случайно пораниться иголкой или спицей, о мире в семье можно забыть на долгие месяцы.