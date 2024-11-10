До +3 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье, 10 ноября

До +1, +3 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье, 10 ноября. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.