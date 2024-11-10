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До +3 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье, 10 ноября

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До +1, +3 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье, 10 ноября. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

— По области переменная облачность, местами небольшой снег. Утром при прояснении туманы, ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с. Местами порывы могут достигать до 12 м/с.

Температура +3,-2 градусов, при облачной погоде −4,-9 градусов, — говорится в сообщении.

На Байкале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, юго-восточный 6−11 м/с. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Столбики термометров покажут от −2, до +3 градусов.