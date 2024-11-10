Что произошло в Иркутске в ночь на 10 ноября: последние новости

Полиция начала проверку по факту возможного нападения на школьницу в Ангарске. В социальных сетях распространился ролик с камер уличного видеонаблюдения, которые зафиксировали, как неизвестный мужчина забегает в подъезд за школьницей. Некоторые источники сообщают, что он пытался задушить девочку, но его спугнули соседи. В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что начата проверка. Личность школьницы уже установлена.
В Иркутске ввели ограничение движения по улице Баррикад до 22 ноября этого года. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на сети водопровода. Автомобили не смогут проехать по улице Баррикад на участке от пересечения с Учительским переулком до пересечения с улицей Декабристов.
Женщина погибла в Куйтуне из-за непотушенной сигареты. Страшный пожар произошел 9 ноября в жилом доме на улице Фрунзе. На место выехали спасатели и две единицы техники. Во время разведки было найдено тело погибшей 52-летней женщины.