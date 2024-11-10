Что произошло в Иркутске в ночь на 10 ноября: последние новости

Полиция начала проверку по факту возможного нападения на школьницу в Ангарске. В социальных сетях распространился ролик с камер уличного видеонаблюдения, которые зафиксировали, как неизвестный мужчина забегает в подъезд за школьницей. Некоторые источники сообщают, что он пытался задушить девочку, но его спугнули соседи. В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что начата проверка. Личность школьницы уже установлена.