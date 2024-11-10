В «Земле леопарда» рассказали, как вести себя при встрече с опасными хищниками

Встречи с опасными дикими животными — не редкость в Приморье. На случай неожиданного контакта эксперты национального заповедника «Земля леопарда» подготовили инструкцию для жителей края, сообщает ИА PrimaMedia.
Очень важно не смотреть хищнику в глаза. Прямой и долгий взгляд животные могут воспринять как вызов или угрозу.
Не паникуйте. Если хищник вас видит, но не преследует, постарайтесь как можно быстрее покинуть место. Увеличивайте дистанцию медленно, спиной вперёд, держа его в поле зрения. Помните, что у хищников может сработать инстинкт преследования, если вы покажете спину или попытаетесь убежать. Подавайте голос, но говорите громко, уверенно, не срываясь на крик. Ни в коем случае не пытайтесь ранить зверя. Ничего в него не бросайте.
Если зверь начал следовать за вами, то продолжайте удаляться и разговаривать, а лучше при помощи подручных средств произведите шум. Громкие, резкие звуки могут отпугнуть преследователя. Походная посуда, связка ключей, другие металлические предметы могут вам помочь.
Размер в мире животных имеет значение: попытайтесь визуально увеличиться — поднимите над головой рюкзак или любой другой объёмный предмет. Чтобы отвлечь зверя — оставляйте по мере отступления свои вещи: шапку, куртку
Если вы в составе группы, то важно собираться вместе, не рассредоточиваться — на группу хищник напасть не осмелится.
Если зверь быстро сокращает дистанцию, используйте фальшфейер — на «Земле леопарда» он разрешён. Но не забудьте внимательно изучить инструкцию по его использованию перед тем, как отправиться в поход. И помните, что свето-шумовые средства наиболее эффективны на коротких дистанциях — не более 15 метров.
Отметим, что в Приморье не только в лесу есть вероятность встретиться с опасным хищником. Нередко звери выходят к людям. Так, тигр зашёл во двор частного дома в Надеждинском районе.