В «Земле леопарда» рассказали, как вести себя при встрече с опасными хищниками

Не паникуйте. Если хищник вас видит, но не преследует, постарайтесь как можно быстрее покинуть место. Увеличивайте дистанцию медленно, спиной вперёд, держа его в поле зрения. Помните, что у хищников может сработать инстинкт преследования, если вы покажете спину или попытаетесь убежать. Подавайте голос, но говорите громко, уверенно, не срываясь на крик. Ни в коем случае не пытайтесь ранить зверя. Ничего в него не бросайте.