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Оттепель в Омске 10 ноября сменится резким похолоданием

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 ноября ночью температура опустится до −9…-14 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Этой ночью в Омске резко похолодает. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на ночь 11 ноября столбик термометра опустится до минус 14 градусов.

Днём также легкий морозец — от −5 до −10 градусов, возможен небольшой снег.

В течение следующей недели мороз будет усиливаться. 12 ноября, ночью ожидается похолодание до −10…-15 градусов, днём — от −6 до −11 градусов.

Сегодня 10 ноября ожидается оттепель до плюсовых температур. Днем будет до плюс 3, также возможны осадки в виде мокрого снега с порывистым ветром до 5−20 м/с.