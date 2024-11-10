Оттепель в Омске 10 ноября сменится резким похолоданием

Этой ночью в Омске резко похолодает. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на ночь 11 ноября столбик термометра опустится до минус 14 градусов.
Днём также легкий морозец — от −5 до −10 градусов, возможен небольшой снег.
В течение следующей недели мороз будет усиливаться. 12 ноября, ночью ожидается похолодание до −10…-15 градусов, днём — от −6 до −11 градусов.
Сегодня 10 ноября ожидается оттепель до плюсовых температур. Днем будет до плюс 3, также возможны осадки в виде мокрого снега с порывистым ветром до 5−20 м/с.