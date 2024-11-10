Овечкин сократил отставание от Гретцки до 32 голов

Российский нападающий и ведущий игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приближается к легенде канадского хоккея Уэйну Гретцки, занимая второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю регулярных сезонов НХЛ. Он сократил разрыв до 32 шайб.
В матче с «Сент-Луис Блюз» Овечкин смог отправить очередную шайбу в ворота соперников. Теперь 39-летний хоккеист, находящийся на втором месте в списке самых результативных игроков НХЛ, имеет в своем активе 862 гола в рамках чемпионатов.
Лидером в этой гонке остается Гретцки, который забросил 894 гола за 1487 матчей.
Ранее Гретцки признался, что не сомневается в том, что Александр Овечкин превзойдет его рекорд. Он отметил, что присутствие российского хоккеиста на льду оказывает положительное влияние на молодых игроков «Вашингтон Кэпиталз».