В ноябре в Башкирии поднялся уровень рек

Так, уровень реки Белой у Монумента Дружбы с 1 по 8 ноября поднялся на 25 сантиметров. У Стерлитамака Белая поднялась на 12 сантиметров. Такой же подъем был зафиксирован на реке Уфа у поселка Шакша.
По данным среднесрочных прогнозов метеосайтов, до конца ноября в Башкирии будут случаться оттепели, а ночью столбик термометра не опустится ниже минус пяти. В таких условия лед может образовываться только на стоячих водоемах и малых реках с медленным течением. Русла большинства рек останутся чистым, что будет влиять на колебания уровней воды.
Автор: Сергей Николаев.