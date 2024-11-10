В ноябре в Башкирии поднялся уровень рек

По данным среднесрочных прогнозов метеосайтов, до конца ноября в Башкирии будут случаться оттепели, а ночью столбик термометра не опустится ниже минус пяти. В таких условия лед может образовываться только на стоячих водоемах и малых реках с медленным течением. Русла большинства рек останутся чистым, что будет влиять на колебания уровней воды.