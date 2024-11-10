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В ноябре в Башкирии поднялся уровень рек

В первой декаде ноября в Башкирии из-за прошедших обильных осадков в виде дождей и мокрого снега произошло поднятие уровня рек.

Источник: Башинформ

Так, уровень реки Белой у Монумента Дружбы с 1 по 8 ноября поднялся на 25 сантиметров. У Стерлитамака Белая поднялась на 12 сантиметров. Такой же подъем был зафиксирован на реке Уфа у поселка Шакша.

По данным среднесрочных прогнозов метеосайтов, до конца ноября в Башкирии будут случаться оттепели, а ночью столбик термометра не опустится ниже минус пяти. В таких условия лед может образовываться только на стоячих водоемах и малых реках с медленным течением. Русла большинства рек останутся чистым, что будет влиять на колебания уровней воды.

Автор: Сергей Николаев.