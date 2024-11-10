Для владельцев квартир с электросчётчиком ввели новые правила

Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, одним из главных изменений стало то, что на сетевые организации и гарантирующих поставщиков возложили обязанность замены счётчиков электроэнергии и их ввода в эксплуатацию путём опломбирования в строго отведённые сроки — 30 рабочих дней со дня, когда заявитель оплатил соответствующую услугу.
При этом, как разъяснила специалист, всем собственникам жилья важно понимать, что бесплатная замена таких приборов предусмотрена только в тех случаях, когда истёк срок их поверки, срок эксплуатации согласно техпаспорту изделия или возникла некая неустранимая неисправность.
Ещё одно важное новшество — это введение ограничений для сетевых организаций и гарантирующих поставщиков в определении цен за установку электросчётчиков для тех случаев, когда она не должна осуществляться бесплатно.
Отныне оплата должна рассчитываться по единой методике: на базе стандартизированных тарифных ставок, применяемых для расчёта платы за технологическое присоединение к электросетям. В этой связи граждане могут жаловаться в ФАС России, если цены кажутся им завышенными. Служба должна будет проверить, насколько ценник соответствует новым правилам.