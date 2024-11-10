Для владельцев квартир с электросчётчиком ввели новые правила

Как объяснила эксперт, одним из главных изменений стало то, что на сетевые организации и гарантирующих поставщиков возложили обязанность замены счётчиков электроэнергии и их ввода в эксплуатацию путём опломбирования в строго отведённые сроки — 30 рабочих дней со дня, когда заявитель оплатил соответствующую услугу.

При этом, как разъяснила специалист, всем собственникам жилья важно понимать, что бесплатная замена таких приборов предусмотрена только в тех случаях, когда истёк срок их поверки, срок эксплуатации согласно техпаспорту изделия или возникла некая неустранимая неисправность.

Если же владелец квартиры хочет заменить свой исправный электросчётчик на более новый, то эта услуга оказывается на платной основе, но теперь — в строго обозначенных рамках. Раньше такого жёсткого требования относительно времени замены не существовало.