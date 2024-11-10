Завершены поиски без вести пропавших отца с двумя маленькими детьми в Бурятии

В Тарбагатайском районе Бурятии завершены поиски пропавших отца с двумя маленькими детьми. Информация о поисках 33-летнего мужчины и его сыновей (5 и 8 лет) появилась поздним вечером, 9 ноября в социальных сетях поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В ориентировках говорилось, что они выехали из села Нижний Саянтуй на автомобиле «Тойота Корона» сине-зеленого цвета и с тех пор о их местонахождении ничего не было известно.
«Помогите найти людей!» — обращались волонтеры.
К утру 10 ноября стало известно, что поиски прекращены.
«Найдены, живы!» — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.
Информацию об этом корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в МВД по Республике Бурятия.
— Мужчина самостоятельно вышел на связь и сообщил, что он вместе с детьми находился у знакомых в поселке Нижний Саянтуй. С ними все в порядке, — рассказали в ведомстве.