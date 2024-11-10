«Все достали камеры»: мокрая мадемуазель устроила экстремальное «шоу» в Приморье — видео

Несмотря на приближающуюся зиму и холод, 9 ноября на мысе Астафьева была замечена купающаяся женщина. Этот живописный уголок Приморского края традиционно привлекает множество туристов своими потрясающими видами, сообщает ИА PrimaMedia.
Очевидцы отмечают, что температура воздуха в этот день не помешала смелой жительнице Приморья окунуться в холодные воды Японского моря. Кадры были опубликованы в tg-канале «Погода 25 регион» (18+).
В соцсетях местные жители активно обсуждают увиденное: «Ой, что творят?»; «Я бы не рискнула»; «Моржи, что ли?».