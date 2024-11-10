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Хабаровчанка стала призёром всероссийского чемпионата по боксу

Рукет Куштова достойно выступила на главных соревнованиях России

Источник: Хабаровский край сегодня

Соревнования юбилейного, 25-го чемпионата России по боксу среди женщин проходили в Серпухове Московской области. В течение восьми дней 172 спортсменки из 48 регионов страны боролись за право выступать в финале.

Хабаровчанка Рукет Куштова завоевала «бронзу» в весовой категории 50 кг.

 — Спасибо Рукет за достойное выступление и огромная благодарность тренерам-преподавателям, воспитавшим такую яростную представительницу женского бокса, — Александру Михайловичу Малюгину и Петру Андреевичу Бирюкову! — отметил директор Хабаровского городского центра развития бокса Николай Егоров.

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