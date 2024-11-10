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В аэропорту Иркутска отменен вылет рейса до Читы

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту областного центра отменен вылет рейса, следующего по маршруту Иркутск-Чита, запланированный 9 ноября в 20:30 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

— Осуществляется контроль за соблюдением прав 100 пассажиров при решении вопроса о замене билетов на другие рейсы или возврата денежных средств, — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, в случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру телефона: 8−914−011−6891.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии завершены поиски без вести пропавших отца с двумя маленькими детьми. Мужчина с сыновьями находился в гостях у знакомых.