В аэропорту Иркутска отменен вылет рейса до Читы

В аэропорту областного центра отменен вылет рейса, следующего по маршруту Иркутск-Чита, запланированный 9 ноября в 20:30 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.
— Осуществляется контроль за соблюдением прав 100 пассажиров при решении вопроса о замене билетов на другие рейсы или возврата денежных средств, — говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, в случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру телефона: 8−914−011−6891.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии завершены поиски без вести пропавших отца с двумя маленькими детьми. Мужчина с сыновьями находился в гостях у знакомых.