Красноярский ФК «Енисей» уступил «Торпедо» в Москве

9 ноября красноярский футбольный клуб «Енисей» в матче 18-го тура Первой лиги уступил «Торпедо» на выезде. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:2.
Забитыми мячами отметились Боян Роганович и Максим Максимов. Таким образом, столичная команда набрала 36 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу, сибиряки располагаются на восьмой позиции.
— Заслуженная победа «Торпедо». Желаю, чтобы «Торпедо» стало чемпионом, — говорит Андрей Тихонов, главный тренер «Енисея».
В следующем туре 16 ноября «львы» сразятся с «Уралом» на выезде.
Ранее мы писали, что хоккейный «Енисей» одержал первую победу в стартовавшем чемпионате России, обыграв «Ак Барс-Динамо».