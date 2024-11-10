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Красноярский ФК «Енисей» уступил «Торпедо» в Москве

Футболисты «Енисея» проиграли московскому «Торпедо».

Источник: Соцсети

9 ноября красноярский футбольный клуб «Енисей» в матче 18-го тура Первой лиги уступил «Торпедо» на выезде. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:2.

Забитыми мячами отметились Боян Роганович и Максим Максимов. Таким образом, столичная команда набрала 36 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу, сибиряки располагаются на восьмой позиции.

— Заслуженная победа «Торпедо». Желаю, чтобы «Торпедо» стало чемпионом, — говорит Андрей Тихонов, главный тренер «Енисея».

В следующем туре 16 ноября «львы» сразятся с «Уралом» на выезде.

Ранее мы писали, что хоккейный «Енисей» одержал первую победу в стартовавшем чемпионате России, обыграв «Ак Барс-Динамо».

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