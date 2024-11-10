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В Уфе отремонтируют 37 памятников архитектуры

На ближайшую перспективу в Уфе определен перечень из 37 объектов архитектурного наследия, требующих ремонта, сообщает администрация города.

Источник: Башинформ

Сюда входят 15 многоквартирных домов, 10 зданий республиканской собственности, а также по 4 здания федеральной, частной и муниципальной собственности.

В настоящее время в Уфе насчитывается более 700 объектов внесенных в реестры памятников архитектуры, а также выявленных объектов культурного наследия. По данным Башкультнаследия, 9 зданий внесены в перечень памятников архитектуры федерального значения, 355 — регионального значения, пять — муниципального. В статусе выявленных объектов культурного наследия числится 400 зданий.

При подготовке к празднованию 450-летия столицы республики отремонтировали более 20 зданий, являющихся объектами культурного наследия. А в рамках «Том Сойер Фест», который стартовал при поддержке администрации Уфы, его участники привели в порядок дом по улице Коммунистической, 42/Гоголя, 54.

Автор: Сергей Николаев.