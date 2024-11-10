В Уфе отремонтируют 37 памятников архитектуры

В настоящее время в Уфе насчитывается более 700 объектов внесенных в реестры памятников архитектуры, а также выявленных объектов культурного наследия. По данным Башкультнаследия, 9 зданий внесены в перечень памятников архитектуры федерального значения, 355 — регионального значения, пять — муниципального. В статусе выявленных объектов культурного наследия числится 400 зданий.