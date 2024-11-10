В омском приюте «Друг» показали как чувствует себя старейший питомец Арес

Один из самых известных омских псов Арес стал героем ролика, который опубликовали в омской группе приюта для собак «Друг». Собака радуется утреннему снегу. Волонтеры уже несколько лет борются за жизнь пса, который уже стал негласным символом приюта.
«Наш большой мальчик по имени АРЕС уже долгое время борется сразу с несколькими серьезными болячками. Главная из них — образование в брюшной полости. Из-за этого страдают почки и другие органы», — рассказали омские зоозащитники на своей странице в социальной сети.
Несмотря на сложный диагноз, Арес своим видом показывает, что жизнь продолжается! Сейчас псу необходима особая диета и уход. Если вас интересует судьба собаки, вы можете связаться с волонтерами группы по ссылке.