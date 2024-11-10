Кошка мяукала, хозяйка плакала: лапа кошки-сфинкса застряла в радиаторе в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники МЧС пришли на помощь кошке породы «сфинкс». Лапка питомца застряла в радиаторе отопления, и вытащить животное самостоятельно у хозяйки не получилось. Она вызвала спасателей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Девушка не на шутку испугалась, когда заметила своего питомца в оковах батареи. Она тут же перекрыла радиатор и попыталась вытащить лапу сама, но у нее ничего не получилось. Становилось только хуже: у кошки появилась кровоточащая рана. Животное жалобно мяукало, а хозяйка плакала от страха за жизнь питомца.
«Спасатели МЧС России быстро приняли решение: кошку накрыли одеялом и осторожно, чтобы не усугубить положение пострадавшего животного, вывели, словно по желобу, лапку кошки из “радиаторного капкана”, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Девушке посоветовали обязательно сходить к ветеринару, а сфинксу пожелали скорейшего выздоровления.