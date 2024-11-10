Кошка мяукала, хозяйка плакала: лапа кошки-сфинкса застряла в радиаторе в Хабаровске

Девушка не на шутку испугалась, когда заметила своего питомца в оковах батареи. Она тут же перекрыла радиатор и попыталась вытащить лапу сама, но у нее ничего не получилось. Становилось только хуже: у кошки появилась кровоточащая рана. Животное жалобно мяукало, а хозяйка плакала от страха за жизнь питомца.