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Кошка мяукала, хозяйка плакала: лапа кошки-сфинкса застряла в радиаторе в Хабаровске

В Хабаровске спасли кошку, застрявшую в радиаторе.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники МЧС пришли на помощь кошке породы «сфинкс». Лапка питомца застряла в радиаторе отопления, и вытащить животное самостоятельно у хозяйки не получилось. Она вызвала спасателей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Девушка не на шутку испугалась, когда заметила своего питомца в оковах батареи. Она тут же перекрыла радиатор и попыталась вытащить лапу сама, но у нее ничего не получилось. Становилось только хуже: у кошки появилась кровоточащая рана. Животное жалобно мяукало, а хозяйка плакала от страха за жизнь питомца.

«Спасатели МЧС России быстро приняли решение: кошку накрыли одеялом и осторожно, чтобы не усугубить положение пострадавшего животного, вывели, словно по желобу, лапку кошки из “радиаторного капкана”, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Девушке посоветовали обязательно сходить к ветеринару, а сфинксу пожелали скорейшего выздоровления.

МЧС